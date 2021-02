Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta sottolinea l'emergenza infortuni in casa Napoli: "Dovrà fare la conta Rino Gattuso prima di compilare l’elenco dei convocati per Granada. Sicuramente dovrà saccheggiare la formazione Primavera per arrivare a un numero sufficiente per coprire anche le presenze in panchina”