Ecco quanto guadagnerà Rafa Marin al Napoli: stipendio e dettagli

Calciomercato Napoli - Il Napoli riparte con Conte che è pronto ad accogliere il primo colpo, si tratta di Rafa Marin, centrale classe 2002 di proprietà del Real Madrid nell’ultima stagione in prestito all’Alaves. La trattativa procede in maniera spedita, il Napoli è pronto ad un investimento di circa 11 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo con un contratto quinquennale per il difensore della Nazionale Under 21 spagnola che percepirà un ingaggio di 1,2 milione più bonus. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.