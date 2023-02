Ecco perché ADL ha fissato il premio Champions: c'è un motivo preciso

Napoli Calcio - Fissato addirittura il premio Champions League in casa Napoli. In un’annata a dir poco storica, Aurelio De Laurentiis non si pone limiti e ha così decretato un budget in caso di successo della massima competizione europea, in attesa di fissare un bonus anche per la volata tricolore.

Premio Champions Napoli, i motivi della scelta

Ma - oltre ovviamente all'immensa gioia sportiva - c’è un motivo preciso se il patron partenopeo punta anche sulla coppa europea: gli incassi stellari che ne verrebbero.

Finora, infatti, ha guadagnato già 65,4 milioni di euro, una cifra enorme, che può aumentare di altri 10 milioni in caso di passaggio del turno contro l’Eintracht e ancora di più arrivando fino e in fondo. Ecco perché ADL punta una fish anche su questo traguardo.