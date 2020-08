Difesa Napoli, CorSport: pronto il cambio di look, sarà rivoluzione con tre nuovi arrivi

Notizie Napoli calcio. La squadra di Gattuso si prepara ad una vera e propria rivoluzione difensiva. E' quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che evidenzia come le probabili partenze di Koulibaly e Maksimovic porteranno la linea difensiva a cambiare radicalmente:

Quando Koulibaly saluterà, e potrebbe accadere in tempi agevoli, Gabriel diventerà il centrale di riferimento che Rino Gattuso vorrà sistemare al fianco di Manolas. Nel frattempo, il Napoli comunque ha già preso anche Amir Rrahmani nello scorso gennaio e tra pochi giorni comparirà nel ritiro azzurro. Per dare consistenza all’organico, avendo scoperto che c’è una linea nuova, Rino Gattuso ha pensato a Sokratis Papastathopoulos (32 appena compiuti), una carriera di assoluto livello decollata in Italia, con il Genoa, che poi l’ha trascinato al Milan (2010-2011, scudetto con Allegri in panchina e con Ringhio protagonista), al Werder Brema, al Borussia Dortmund e all’Arsenal. E’ un amico, affidabile e serissimo, con il quale ha potuto parlare senza veli, per spiegargli di cosa ha bisogno.