CorSport su Simeone: ha inseguito con tutto se stesso il sogno Napoli. Non meriterebbe un posto nella Seleccion?

Calcio Napoli - Uno degli uomini copertina di questo Napoli è anche Giovanni Simeone. L'attaccante argentino non ha un grande minutaggio ma quando entra lasciail segno con gol pesanti che portano punti e vittorie come quello di domenica scorsa contro la Roma.

Il Corriere dello Sport racconta come il Cholito abbia inseguito con tutto se stesso Napoli aspettando in religioso silenzio l’incastro perfetto di mercato nel corso di un’estate estenuante. Voleva il Napoli e indossare la maglia che fu di Maradona. Il quotidiano poi aggiunge: "E poi s’è messo a lavorare. E a segnare. Tanto che la stampa argentina comincia a chiedersi: non meriterebbe un posto ne La Scaloneta? Cioè nella Seleccion campione del mondo".