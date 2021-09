CorSport - Spalletti ha inciso subito a Napoli liberando l'ambiente da vittimismo e allusioni gravi post-Verona

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta il lavoro svolto finora da Luciano Spalletti.

Grandi meriti di Spalletti

"Mentre Napoli si stava ancora flagellando per aver visto la Champions League evaporare così, quasi non ci fosse un perché in quelle nove sconfitte e nei cinque pareggi precedenti al Verona, Luciano Spalletti non aveva (probabilmente) ancora percezione del lavoro che l’aspettava: con il mercato all’orizzonte, e il timore di doversi incatenare, la sua idea originaria sembrava fosse recintata nelle diagonali di passaggio, nelle coperture preventive, nei tagli e nelle sovrapposizioni, in un calcio da costruire ma aspettando che non accadesse niente, che restasse a sua disposizione quel Napoli lì, del quale era incantato. E invece, e l’avrebbe scoperto solo successivamente, la missione principale si nascondeva nel vittimismo a tanto al chilo di chi, il 23 maggio, dinnanzi al televisore, dimentico degli otto mesi precedenti, s’era messo a sospettare di congiure, rimanendo prigioniero di fantasmi. Le parole possono essere come pietre o può portarle via il vento, dipende dal livello comunicativo, però Spalletti ha inciso, e immediatamente, dialetticamente, ha provveduto a liberare l’aria di gratuite (ma pure gravi) allusioni e quando il Napoli ancora non era fatto, aspettando pure Anguissa, ha rifatto Napoli"