CorSport - Roma-Napoli, rapporto ai minimi termini tra i due club: ecco cosa è accaduto

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Domenica contro il Napoli la posta in palio è alta e va oltre i tre punti. I rapporti tra i due club sono ai minimi termini, dopo che De Laurentiis aveva fatto inibire Fienga per un mese per il caso di “distanziamento sociale” scoppiato dopo la trasferta di Napoli del 5 luglio 2020: la Roma in quell’occasione si era rifiutata di mandare in tribuna una parte dei giocatori convocati. De Laurentiis, che firmò l’esposto, aveva imputato ai giallorossi il fatto di non aver rispettato i protocolli anti-Covid. Nell’occasione fu squalificato anche il medico della Roma Manara per venti giorni".