CorSport - L’ordinanza Asl su Juve-Napoli proteggeva il diritto alla salute, quella su Lazio-Torino lo calpesta

Napoli - Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Alessandro Barbano commenta così quanto è accaduto per Lazio-Torino parametrandolo al caso Juve-Napoli: "Juve-Napoli e Lazio-Torino non sono la stessa cosa. C’è una differenza sostanziale, che purtroppo non ha nessun valore per l’esito della sentenza sportiva, ma che vale per lo Stato di diritto e, forse, per la magistratura ordinaria: l’ordinanza con cui la Asl di Napoli ha fermato Juve-Napoli proteggeva il diritto alla salute, quella con cui la Asl di Torino ha interdetto Lazio-Torino il diritto alla salute lo calpesta"