CorSport - Lobotka-Napoli, affare vicinissimo alla chiusura: oggi può essere la giornata decisiva

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Lobotka: "Il Napoli e Stanislav Lobotka sono vicinissimi, anche se non si direbbe, ma quando il mercato entrerà nel vivo, e accadrà subito, sin da oggi, con il rientro in Patria di Giuntoli e con un summit inevitabile con Gattuso, potrebbero anche alla fine incontrarsi, ma seriamente, dopo due anni circa di messaggi subliminali che hanno attraversato l’universo calcio: la trattativa è cominciata con la missione in Spagna di Maurizio Micheli, capo dell’area scouting, che ha tolto il tappo alle riflessioni. Per ora si resta su posizioni diverse ma non distanti, né incolmabili, sono quei due milioni che vanno dai diciotto offerti dal Napoli ai venti richiesti dal Celta Vigo, ma il tempo gioca a favore di una chiusura felice della trattativa".