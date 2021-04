CorSport - Leggero turnover contro la Lazio: Gattuso ha pronti tre cambi nell'undici titolare

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle scelte di Gattuso in vista della Lazio: "Da un punto di vista delle scelte, cioè del turnover, è possibile che Gattuso opti per tre o anche quattro cambi. Di cui uno praticamente obbligato: Demme è stato squalificato e dunque al suo posto, insieme con Fabian, ci sarà Bakayoko. Un ritorno. Come quello che dovrebbe andare in scena sulla trequarti, casella destra: dove Lozano, a sua volta reduce da una giornata di stop causa cartellini, è pronto a prendere il posto di Politano. A recitare da centravanti, questa volta, dovrebbe toccare a Mertens"