Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Il sostituto naturale di Dzeko, ormai è noto, sarebbe Arek Milik, con Ünder e (forse) Veretout venduti al Napoli come parziale indennizzo. Milik peraltro ha un accordo da un mese proprio con la Juve, che non ha preso una decisione sul nuovo centravanti. E’ un giro improbabile ma non completamente inverosimile: nel mercato post Covid più che i soldi servono le idee".