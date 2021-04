CorSport - Insigne o rinnova a vita oppure andrà via: le parti non cominceranno la nuova stagione con il contratto in scadenza

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul contratto di Insigne:

"Insigne e il Napoli hanno la consapevolezza che un capitano non può iniziare la stagione in cui il contratto andrà in scadenza senza averne discusso in termini definitivi, dunque decidendo cosa fare, se rinnovare oppure separarsi: e se l’ipotesi meno favolistica, quella del «fantastico» e vissero felici e contenti, dovesse per distanza o divergenze diventare irrealizzabile, sarebbe complesso per entrambi poi cominciare il campionato facendo finta di niente. Il rischio, e sembra elementare sottolinearlo, di ritrovarsi fuori dalla Champions League, rappresenta la variabile napoletana che può imprimere alla chiacchierata tra De Laurentiis, Insigne e il suo manager Pisacane la svolta meno romantica: perché senza la cascata di soldi che l’elite europea garantisce, diventa più complesso fronteggiare un monte-ingaggi che sta ben oltre i cento milioni di euro e che andrebbe ridimensionato".