CorSport - Ieri Reina era a Napoli: cena con gli spagnoli e Maksimovic

Ultime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, ieri in città c'era Pepe Reina. L'ex portiere del Napoli ha cenato con gli spagnoli e Maksimovic: "Tante chiacchiere, troppe, e nessun confronto vero. E inevitabilmente nasce una valutazione: la mancanza di un leader con le spalle larghe e il piglio deciso sin dall’adios di Reina. Che guarda caso ieri è comparso in città, tra le vie del centro, e in serata ha cenato a Posillipo con gli spagnoli e qualche altro vecchio compagno. Tra cui Maksimovic: oggi organizzatore di un'altra cena per il suo compleanno. Che siano occasioni buone? Magari: ciò che oggi i senatori azzurri devono fare, necessariamente, è rimettere insieme i cocci, tracciare una strada nuova sulla scia della vecchia e salvare la stagione".