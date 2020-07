CorSport - Gattuso ha già deciso l'undici anti-Milan: previste sei novità rispetto a Genova

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla possibile formazione che Gattuso potrebbe schierare domani con il Milan:

"Sei cambi. Sì, dovrebbe essere questo il primo titolo della partita che il Napoli giocherà domani alle 21.45 con il Milan al San Paolo. La sesta del campionato post lockdown, la seconda in quattro giorni: ecco perché Gattuso ha la necessità assoluta di ruotare gli uomini, anche in maniera sostanziosa. Il primo ritorno? In porta, Ospina: per la verità David era già disponibile a Marassi con il Genoa, il colpo all’arcata sopracciliare rimediato con l’Atalanta era un ricordo, ma la linea prescelta è stata quella della cautela e dunque gli toccheranno i rossoneri. E ancora, rispetto a Genova: spazio a Di Lorenzo, a Koulibaly e Demme, a Zielinski e Callejon".