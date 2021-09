CorSport esalta il gioco di Spalletti: ha fatto risultato usando la testa e abbattendo le difficoltà. Quando recupererà tutti i big farà scintille

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta il gioco e l'inizio di Spalletti in campionato con il suo Napoli: "7 - Per la qualità di cui dispone Spalletti, questa squadra giocherà sempre meglio. Devono salire di tono Lozano, Osimhen, Ounas, Zielinski e deve tornare a buoni livelli Mertens, quando tutti avranno recuperato la condizione migliore il Napoli farà scintille. Intanto ha fatto risultato usando la testa e abbattendo le difficoltà (questa sì che è una bella novità) che via via ha dovuto affrontare. Ha messo sotto la Juve perché la squadra non si è mai disunita, è sempre rimasta compatta e concentrata sull’obiettivo. Questi sono i primi cenni del miglioramento".