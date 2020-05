Coronavirus, quanto pesa la Fase 2 sui club? La serie A stima in 4 milioni soltanto le spese iniziali tra tamponi e sanificazioni

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa un calcolo sulle spese che i club di Serie A dovranno affrontare per tamponi e la messa in sicurezza delle squadre: "La stima è di circa 20mila tamponi necessari per l’intera serie A, circa mille per ogni società con un costo che complessivamente potrebbe toccare i 3 milioni di euro per l’intera lega e i 150mila euro per ogni club. Ci sono poi voci meno pesanti da mettere a bilancio ma che in ogni caso sono presenti. L’acquisto di materiale (gel igienizzante, mascherine, guanti, ecc...) è quantificabile in circa 10mila euro per squadra, maggiore sarà il numero di persone coinvolte e più alta sarà la spesa ovviamente. In media ha invece un costo di 5mila euro il primo processo di sanificazione per ambienti chiusi e aperti, gli interventi di mantenimento hanno invece un prezzo progressivamente inferiore. Infine, aspettando protocolli definitivi, se al momento degli allenamenti in gruppo sarà necessario ricorrere al sistema chiuso, bisognerà mettere in preventivo anche la spesa per andare in ritiro con tutte le 50-60 persone coinvolte. Se una buona parte delle società di serie A ha già hotel o foresterie di proprietà o comunque a disposizione nei pressi dell’impianto sportivo, almeno la metà dovrà invece trovare accordi con strutture esterne, per una media di 4-5mila euro al giorno di spesa".