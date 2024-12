Corbo: "Kvara non ha rinnovato il contratto. Un dato fa pensare che l’attacco non abbia reso secondo il suo valore di mercato e costo di gestione"

Napoli - Antonio Corbo scrive nel suo editoriale sulle pagine di Repubblica:

"Oggi a Torino è atteso alla prova innanzitutto Kvara. Conte l’ha rasserenato. Non è chiaro però il motivo della sua flessione. Morale o tattica? Il fantasista georgiano non ha rinnovato il contratto, può essere motivo di disagio.

Un dato fa pensare che l’attacco non abbia reso secondo il suo valore di mercato e costo di gestione. Lukaku non ha mai giocato 90 minuti filati. Entrato alla terza dalla panchina, dieci volte sostituito. Non è andata meglio a Kvara. Esce alla prima per infortunio, smette prima con Juve, Cagliari, Monza, Como, Empoli, Milan, Atalanta e Roma".