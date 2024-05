Conte-Napoli, intesa con ADL: contratto come quello di Higuain

Il contratto di Conte-Napoli come Higuain

Calciomercato Napoli - Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis lavorano da mesi per la scelta del nuovo allenatore e va avanti la missione Antonio Conte per il Napoli. Possibile ingaggio stile Higuain.

De Laurentiis è vicino alla scelta definitiva del nuovo allenatore e con Antonio Conte al Napoli ha l’intesa per un contratto fino al 2027 e con un ingaggio di circa 7 milioni di euro più bonus. Gli avvocati sono al lavoro per definire l’intesa sui diritti d’immagine, come spiega il Corriere del Mezzogiorno potrebbe starci una cessione al 50% sul modello che riguardò Gonzalo Higuain.