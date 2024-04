Conte alla Juventus? Tuttosport: non ci sono conferme, la notizia di un contatto non trova riscontri

Nessuno sa con certezza se Massimiliano Allegri sarà l’allenatore della Juventus anche la prossima stagione. Potrebbe esserlo Antonio Conte, accostato anche al Napoli? Ne parla Tuttosport.

C’è una sensazione sempre più diffusa e netta che l’intenzione sia quella di cambiare la guida tecnica della Juventus:

"Meno conferme, anzi praticamente zero, si hanno sulla pista Antonio Conte. La notizia che un dirigente della Juventus, nella fattispecie Francesco Calvo, lo abbia contattato e tenga un canale aperto per un suo possibile ritorno, non trova riscontri.

Peraltro, Calvo si sta occupando in modo piuttosto intensivo della ricerca di uno sponsor di maglia; obiettivo che, per inciso, è forse perfino più importante di trovare un nuovo tecnico per il destino del club in questo momento storico"