Chi gioca al fianco di Koulibaly? Con Manolas la maggiore affidabilità, ma Rrahmani insidia il greco

Ultime notizie Napoli - Il grande dubbio per la partita contro la Juventus è il centrale al fianco di Koulibaly.

Kostas Manolas non ha convinto contro il Crotone, e nel frattempo è rientrato in gruppo anche Amir Rrahmani. Chi giocherà al fianco di Kalidou Koulibaly contro la Juventus? Gennaro Gattuso ha potuto schierare assieme Manolas e Koulibaly soltanto in quindici partite stagionali, e con loro in campo il Napoli ha subito soltanto undici reti in tutto, per una media di 0,73 a gara.

Il Napoli, con 32 reti subiti, ha la terza difesa del campionato di Serie A, e la battaglia per un posto in Champions League passa anche per la solidità difensiva. A partire dalla partita contro la Juventus di mercoledì.