CdM su Lozano: ha colto l’apertura di Gattuso, si è sacrificato anche nella fase difensiva che non gli viene naturale

Ultime notizie Napoli - Hirving Lozano, attaccante messicano del Napoli ha caratteristiche diverse da tutti gli altri esterni offensivi del club azzurro. Ne parla l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

“Non è un palleggiatore, scompagina l’andamento lineare del gioco. Il gol è nel suo Dna, 5 reti in 1570 minuti, in media uno ogni 314 minuti. Un bottino discreto considerando l’annata a dir poco complicata. Lozano ha colto l’apertura di Gattuso e si è sacrificato anche in ciò che non gli viene naturale: la fase difensiva. A Genova si è disimpegnato anche in un paio di recuperi supportando Hysaj”