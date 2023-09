CdM - Si è rivisto il Napoli dell'anno scorso! Squadra tosta e determinata, si torna da Braga con qualche certezza in più

Braga-Napoli 1-2, vittoria all'esordio stagionale in UEFA Champions League. Ne parla oggi l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, secondo cui la vittoria di ieri sera contro il Braga "non può far pensare che tutti i problemi evidenziati nelle prime quattro giornate di campionato dalla squadra di Garcia siano stati risolti, ma bisogna prendersi quanto di buono si è visto soprattutto nel primo tempo, quando si è rivista in molte occasioni la squadra tosta, determinata, della passata stagione".

Ultime notizie. I complimenti sono soprattutto per Giovanni Di Lorenzo, definito "l'anima della squadra, l’uomo che più di tutti ha provato fin dall’inizio a scacciare i fantasmi emersi nelle ultime due giornate di campionato". Come a Genova, nel secondo tempo il Napoli ha ripreso in mano le redini della partita e l'ha portata a casa anche grazie alla forza dei nuovi entrati.

Scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Ora il Napoli e Garcia possono guardare con un po’ più di ottimismo alla trasferta di domenica a Bologna, per poter ripartire anche in campionato. L’abbraccio a Di Lorenzo dopo il gol dell’1-0 è un chiaro segnale di come la squadra sia sempre compatta. Da Braga si torna con qualche certezza in più".