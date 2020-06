CdM - Condizioni Manolas in miglioramento: out per l'Inter in Coppa Italia, ma può recuperare per la sfida all'Hellas!

Ultimissime calcio Napoli - La squadra di Gennaro Gattuso potrebbe dover scendere in campo già il 13 giugno, contro l'Inter in Coppa Italia. Semifinale di ritorno, dopo il successo per 1-0 con gol di Fabian Ruiz a Milano. Chi non ci sarà è Kostas Manolas, alle prese con un infortunio che però sembra essere meno grave dell'inizio.

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sulle condizioni di Kostas Manolas scrive:

Migliorano le condizioni di Manolas che ha iniziato a correre oltre che a fare gli esercizi in palestra per recuperare dalla distrazione muscolare rimediata circa venti giorni fa. Impossibile recuperarlo per la Coppa Italia, ci sono buone speranze che sia a disposizione per Verona il 23 giugno.