Cronache di Napoli - Rinnovo Mertens, c'è anche lo sponsor Gattuso: la trattativa potrebbe riaprirsi

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna di Cronache di Napoli scrive su Mertens: "Le prestazioni offerte dal rientro in campo e la rete della vittoria messa a segno a Cagliari sembrano aver sbloccato la questione rinnovo per Dries Mertens. 'Ciro' ha ritrovato il feeling con il Napoli e adesso la società è disponibile a trovare un' intesa per prolungare il rapporto con il folletto belga. Già nei prossimi giorni potreb bero ripartiti i contatti tra il club azzurro e l' entourage del numero 14. A questo punto, considerando anche la 'sponsorizzazione' di Gattuso, il rinnovo potrebbe essere più vicino. Per le cifre non c' è ancora unità di intenti, ma tutto si dovrà definire entro la fine di marzo. Altrimenti il calciatore comincerà a guardarsi attorno: sulle sue tracce, per prenderlo a costo zero, ci sarebbero Inter, Chelsea e Monaco. La posizione del Napoli sarebbe di offrire un biennale a 4,5 milioni di euro più un ulteriore milione di bonus (numero di gol e qualificazione in Champions)".