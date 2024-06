Calciomercato Napoli, dalla Roma può arrivare un acquisto a sorpresa per Conte

Calciomecato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito al possibile arrivo in azzurro di Leonardo Spinazzona:



"Sempre in difesa, il Napoli sta valutando a sinistra Spinazzola, in scadenza di contratto con la Roma. È un giocatore che piace molto a Conte che lo voleva già quando allenava l’Inter. L’esterno ha avuto una serie di problemi fisici ma quest’anno con i giallorossi è stato protagonista di una stagione positiva e ha ritrovato una certa continuità".