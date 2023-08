Gazzetta - Idea Amrabat per il Napoli: un aspetto potrebbe favorire l'affare

Calciomercato Napoli - Questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non esclude che il Napoli possa a sorpresa tuffarsi su Sofyan Amrabat della Fiorentina. Il calciatore è un vecchio pallino degli azzurri fin dai tempi del Verona. La Fiorentina non lo reputa incedibile ed i buoni rapporti tra De Laurentiis e Commisso potrebbero risultare decisivi.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"A proposito di situazioni in evoluzione, attenzione anche sugli sviluppi per Sofyan Amrabat, classe 1996, ormai ai margini della Fiorentina e che pare destinato verso la Premier. Il club viola non ha però ritenuto soddisfacenti le proposte fin qui arrivate ed ecco che gli ottimi rapporti fra Commisso e De Laurentiis potrebbero partorire una intesa volante. Il marocchino, tre anni fa, nonostante Napoli e Verona avessero un accordo di massima, preferì andare alla Fiorentina. Bisogna valutare cosa ne penserebbe il giocatore e con quale motivazioni arriverebbe".