CorSport - Calzona ha scelto gli undici anti-Barça: tre novità dall’inizio. Convocati anche Ngonge e Cajuste

Napoli - Francesco Calzona ha praticamente già in mente la formazione che dovrà schierare martedì sera contro il Barcellona nel ritorno degli ottavi della Champions League. Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport ci saranno tre novità dal primo minuto rispetto al pareggio interno in campionato al Maradona contro il Torino.

Probabili formazioni Barcellona Napoli

Secondo il Corriere dello Sport in difesa si rivedrà nuovamente il difensore Amir Rrahmani. Il kossovari è rimasto in panca contro il Torino, ma in Champions tornerà a fare coppia con Juan Jesus. A sinistra ci sarà Olivera al posto di Mario Rui che contro il Torino ha offerto l'assist a Kvaratskhelia. A centrocampo spazio a Hamed Junior Traore accanto a Lobotka e Anguissa. Tra i convocati torneranno sia Cajuste che Ngonge. In attacco dovrebbero partire titolare Kvara, Osimhen e Politano anche se Raspadori scalpita ed insidia l'ex Sassuolo.