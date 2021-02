Atalanta-Napoli, la moviola CorSport: errore grave di Di Bello e Irrati, su Pessina era calcio di rigore

Napoli - La moviola del Corriere dello Sport per Atalanta-Napoli: "C’è un problema e sarebbe il caso che Rizzoli ne prendesse coscienza: il gruppo - lo segue ancora? - perde colpi pesanti, il VAR viene continuamente umiliato (vedi Piccinini e Fabbri, ultimi esempi). Di Bello non è mai stato un fenomeno, ma davanti alla tv anche i bambini riuscirebbero a distinguere un fallo. E’ clamoroso l’errore commesso da Di Bello in campo ma soprattutto al VAR da Fabbri: il contatto fra Mario Rui e Pessina (nel VOR le immagini le hanno tutte) c’è, gamba sinistra sulla gamba sinistra. Di Bello poteva accorgersene, peggio ignorare l’evidenza al VAR".