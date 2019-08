Rigore Mertens in Fiorentina-Napoli, CorrSera: il designatore Rizzoli sospende Massa e Valeri!

Ultimissime calcio Napoli, l'edizione odierna del Corriere della Sera analizza il caso Mertens anticipando quella che sarà oggi la decisione dell'Aia sull'arbitro Massa e il responsabile al Var Valeri.

Montella e i viola sono furiosi. Ma lo è anche il designatore Rizzoli. Nicchi, presidente dell’Aia, era stato cattivo profeta, venerdì a Coverciano: saremo perfetti, aveva detto. Alla prima notturna invece gli arbitri sono stati la faccia brutta di una partita bella. Il rigore provocato da Mertens, quello del provvisorio 2-1, è un’invenzione. E se Massa in campo non se ne accorge, non si capisce cosa ci stia a fare Valeri alla Var. Rizzoli ha deciso che non ci può passare sopra e fermerà entrambi sino a dopo la sosta. Massa, secondo il designatore, ha sbagliato anche alla fine, quando ha ignorato l’intervento di Hysaj su Ribèry. Per Montella «rigore netto». Ma anche se l’intervento fosse cominciato fuori, l’arbitro doveva assegnare una punizione per la Fiorentina.