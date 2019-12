Addio Ancelotti-Napoli, CorSport: ADL vanta un diritto di recesso entro il 31 maggio pagando penale di 500mila euro

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport entra nel dettaglio del contratto che lega Carlo Ancelotti al Napoli fino al 2021. Nell'accordo spunta una clausola che permetterebbe al club di liberarsi pagando una penale da 500mila euro entro il 31 maggio.



Esonero Ancelotti - "Aurelio De Laurentiis vorrebbe evitare un immediato intervento doloroso, perché Ancelotti per lui è divenuto «altro», non semplicemente l’allenatore ma un uomo il quale c’è stata subita empatia e condivisione d’una politica aziendale futurista, incentrata sul talento di un organico giovano e sulla rotazione utile per dare visibilità a ognuno. E dal primo giorno il rapporto si è sviluppato attraverso affinità anche culturali, una curiosità che appartiene ad entrambi e ch’è stata utile per accorgersi di avere una visione simile del calcio. Però l'esigenza impone di osservare, e non dal buco della serratura, e di informarsi e anche di sondare, com'è stato fatto nei giorni scorsi per tenere per sé e a futura memoria ogni valutazione. Il contratto di Carlo Ancelotti scadrà (scadrebbe) il 30 giugno del 2021 ma il Napoli, al momento della firma, si è riservata la possibilità, attraverso la classica scrittura privata di dodici pagine, che a corredo di quanto riportato sulla modulistica federale, un diritto «opzionale irrevocabile» di recesso entro il 31 maggio che prevede il pagamento d’una penale da 500mila euro".