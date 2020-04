Addio Mertens? Tuttosport: l'Inter si fa di nuovo sotto! I nerazzurri hanno uno sponsor per convincere Dries ad accettare

Calciomercato Napoli - A inizio marzo il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis aveva messo sul piatto un biennale da 4 milioni più bonus per l'attaccante belga Dries Mertens. Tuttavia la firma ancora non è arrivata, e secondo Tuttosport altre squadre sono interessate alla punta:

"L’Inter, che a Mertens aveva proposto 5 milioni a stagione per due annate più un’opzione per una terza, è tornata a farsi sotto. Così come altri club, vedi il Monaco e lo stesso Chelsea. L’Inter ha però uno sponsor in più per provare a convincere Mertens, ovvero il suo connazionale e amico Lukaku. Mertens il 6 maggio compirà 33 anni e il cuore lo spingerebbe a rimanere a Napoli o andare all'estero, ma la pista Inter, per provare con Conte a vincere l'agognato scudetto, è una soluzione da tenere in forte considerazione"