"Abbiamo aperto al Napoli concedendogli di trattare direttamente col calciatore", il Gremio spinge Everton verso l'azzurro: la situazione

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "E c’è movimento anche sulle ali, laddove con Callejon (ma pure Lozano) tuttora in bilico, si continuano a tenere i fari puntati su vari profili che farebbero al caso. Per ciò che concerne lo spagnolo risulta sempre difficile identificarne un clone, ma c’è una lista di alternative in ballo, attualmente capeggiata da Everton Sousa Soares. Il 24enne brasiliano in forza al Gremio (e con Copa America vinta coi verdeoro), solletica parecchio: «abbiamo aperto al Napoli concedendogli di trattare direttamente col calciatore», così come da recente conferma del presidente Romildo Bolzan jr (ma si seguono anche Boga del Sassuolo e Rashica del Werder Brema)".