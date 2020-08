Insigne e Contini, l'agente: "Su Lorenzo c'è l'interesse di tanti club. Nikita può giocarsela con Meret ed Ospina"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente tra gli altri di Lorenzo Insigne, Gennaro Tutino e Nikita Contini:

"Sono diretto a Castel di Sangro per fare due chiacchiere, come sempre, con i ragazzi e con la dirigenza del Napoli. Il futuro di Contini? L'augurio è quello che possa diventare importante al Napoli. Restare qui significa giocarsela, è un gran portiere che potrà diventare un grande campione. E' un terzo giovane e di livello, del 1996 ed è giusto che provi a ritagliarsi i suoi spazi al Napoli. Tutto dipenderà da come Nikita approccerà la stagione. Se il ragazzo è convinto che riuscirà a fare 15-20 partite a stagione, allora cambia tutto. Io sono davvero convinto che possa giocarsela con Meret ed Ospina. Per me è il portiere del futuro per il Napoli.

Se questo sarà l'anno della consacrazione a livello Europeo di Insigne? E' sempre un augurio che ci facciamo. Già la stagione scorsa ha dimostrato di essere in ottima forma, poi vediamo cosa accadrà durante la prossima. Che Lorenzo abbia sbagliato qualche gol è vero, ma solo chi non fa non sbaglia. Ha preso una quantità incredibile di pali. E' stata un'annata davvero incredibile. L'Europeo con la 10 dell'Italia? Il ragazzo è talmente tranquillo in tutto che a volte stupisce anche me. Lorenzo non soffre mai la pressione e per lui sarà soltanto un motivo di orgoglio, anziché emozione o che altro.

Interesse di altri top club verso Lorenzo? E' normale che un giocatore come lui possa avere apprezzamenti. Mi sembra una cosa normale, sarebbe illogico il contrario. E' un campione, se ci fossero club non interessati vorrebbe dire che qualcosa non va. So che ci sono tante voci di mercato, le ho lette, ma non voglio commentarle.

Tutino e Ciciretti? Non amo parlare di mercato. Entrambi stanno mostrando il loro valore in questo ritiro con il Napoli. Le decisioni dell'allenatore arriveranno alla fine e starà a loro farsi trovare pronti tutti i santi giorni".