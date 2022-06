Sconto Covid e canoni arretrati: il caso Maradona non è l'unico in A

"De Laurentiis deve quasi 5 milioni di fitti arretrati al Comune di Napoli per lo stadio Maradona". E' un dato di fatto che la SSC Napoli debba pagare quanto pattuito con il Comune per l'utilizzo dello stadio cittadino. Non è però corretto strumentalizzare la vicenda come se solo il Napoli si trovasse in una situazione di morosità con l'amministrazione cittadina. Guardando infatti la situazione legata ai canoni di locazione degli altri impianti sportivi della nostra serie A, ci accorgiamo che il debito maturato tra club e Comuni sia una tema (anche di scontro) in altre parti d'Italia.

Partiamo da una certezza: tutti i club hanno chiesto sconto canone di locazione per il periodo Covid usufrunedo di una norma particolare. Non volendo scendere nei tecnicismi, il lettore si annoierebbe, anche Roma, Lazio, Inter e Milan hanno discusso la riduzione del canone. Una prassi normale, un atto dovuto e previsto dalle norme. Nessun gesto di prepotenza o altro. E allora perchè soltanto De Laurentiis è stato dipinto come l'unico presidente 'approfittatore' che sfrutta ogni cavillo pur di non pagare (o pagare di meno) il Comune di Napoli?

Lo stadio San Siro è teatro ogni anno di lotte tra il Comune meneghino e le due società Inter e Milan. E' notizia dello scorso 28 maggio che il canone di locazione è aumentato fino a 10.7 milioni suscitando non pochi malumori nei due club. La situazione non è delle migliori, ma tutto viene trattato con serenità. A Napoli invece bisogna aizzare, sparare cifre per far sembrare De Laurentiis l'unico tiranno della nostra serie A che non vuole pagare la casa che ospita la sua squadra nelle gare interne. Prima dell'inizio dell'ultimo campionato anche il Comune di Genova ha chiesto canoni arretrati a Genoa e Samp.

Chiaramente ogni convenzione prevede delle situazioni diverse, così come anche le cifre degli affitti cambiano in base allo stadio di riferimento. In Serie A, tutti sono reduci da un periodo Covid che ha dimezzato incassi. Avere un debito da saldare non è mai un bene, specialmente se sono arrivati dei solleciti in maniera reiterata. De Laurentiis paghi senza fare troppi giri di parole. Lo stesso vale anche per i suoi colleghi di serie A. Il problema non riguarda solo il presidente della SSC Napoli: che male c'è a dirlo?

