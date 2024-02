Zielinski nominato giocatore dell'anno in Polonia! Battuto un big in finale | FOTO

Zielinski giocatore dell’anno in Polonia: grande gioia per il centrocampista in questi minuti dopo l’annuncio ufficiale.

Prossimo a lasciare il Napoli a fine stagione per una nuova avventura all’Inter, la storica annata che ha portato lo scudetto - dove si è ritagliato un ruolo da assoluto protagonista - gli è valsa la nomination di miglior giocatore di nazionalità polacca nell’anno solare conclusosi. Battuti Lewandowski e Szyma?ski in finale. Calciatore non presente alla manifestazione per ritirare il premio.