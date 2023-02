Ultras Roma aggrediti e derubati dalla Stella Rossa: "Erano amici dei napoletani!" | VIDEO

Ultime notizie. Emergono nuovi inquietanti dettagli in merito all'aggressione subita dagli ultras romanisti dei Fedayn da parte degli ultras della Stella Rossa di Belgrado appartenenti al gruppo Deljie, storicamente gemellato con il Napoli. Approfittando della trasferta italiana nel basket, gli ultras della Stella Rossa hanno segretamente viaggiato fino a Roma appositamente per preparare l'agguato ai romanisti.

Roma-Stella Rossa, agguato ultras

Stando alle notizie emerse fino ad ora, pare che l'agguato degli ultras serbi fosse una vera e propria risposta organizzata al tentativo di agguato orchestrato dai romanisti sull'autostrada A1, contro i napoletani. Ultras Napoli e Ultras Stella Rossa, dunque, avrebbero dato vita ad una vera e propria vendetta: una cinquantina di ultras serbi si sono nascosti nelle aiuole, hanno atteso il passaggio dei romanisti e li hanno aggrediti, rubando sciarpe, pezze e bandiere e massacrando di botte almeno due persone, prima di fuggire via nell'oscurità.

Negli audio Whatsapp che circolano in rete, si capisce come i romanisti fossero del tutto sorpresi di quanto accaduto. Si sente uno di loro dire: "Io non sapevo neanche che erano amici dei napoletani". E un altro: "Domani vedrai le foto di serbi e napoletani con la roba dei Fedayn". Infine: "Stavolta finisce come sette anni fa, quando napoletani e romanisti si beccarono in estate in Sardegna per picchiarsi". Guarda il video in allegato.