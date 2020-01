Ultimissime calcio S.S.C. Napoli. Francesco Modugno, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato, trasmissione televisiva in onda su SkySport 24. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Nel Napoli che stiamo ipotizzando non dovrebbe esserci spazio per i due nuovi acquisti, Demme e Lobotka. Si sono presentati in buone condizioni ma non hanno la tenuta per tutti i novanta minuti".