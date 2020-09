Torna domani “TeleCapri Onda Azzurra”: tutti i dettagli

Ultime calcio Napoli - “TeleCapri Onda Azzurra” ritorna. Non poteva essere altrimenti visto l’immediato successo riscontrato con il primo ciclo di puntate che ha incollato al piccolo schermo migliaia di tifosi del Napoli e non solo. Il programma sportivo settimanale di TeleCapri continuerà, dunque, ad affrontare le principali tematiche della settimana legate alla squadra del Napoli con la collaborazione di giornalisti, opinionisti ed esperti, offrendo un panorama ampio di informazione, di analisi e di approfondimento, dopo peraltro aver seguito, con numerosi speciali quotidiani, il ritiro degli azzurri di Gattuso a Castel di Sangro. Con l’avvio della nuova stagione del campionato di calcio di serie A, in primo piano ci saranno diversi temi: la griglia del campionato, il Napoli come si presenta, il mercato e gli interventi del pubblico da casa, con il supporto dei canali social con cui interagire: @telecapriondaazzurraTV per Facebook, @azzurra_onda per Twitter e telecapriondaazzurra per Instagram. Immancabili le telefonate in studio al n. 081 251 6237 e la possibilità di inviare messaggi tramite whatsapp. Ad arricchire il programma anche un quiz a premi per veri tifosi, sondaggi e collegamenti live esclusivi. A condurre la nave ci sarà sempre l’ottimo capitano Dario Sarnataro, noto giornalista e voce sportiva storica di Radio Marte, che guiderà la serata in diretta assieme ai giornalisti della redazione sportiva di TeleCapri, Cinzia Profita, Vincenzo Mele, Antonello Gallo e Saverio Russo. Ospiti della prima puntata saranno Pasquale Tina (firma di Repubblica) e Francesco Marciano. In collegamento video due sorprese: un tifoso vip e un esperto di mercato. “Continuiamo ad essere presenti in prima fila anche per il grande pubblico sportivo rappresentato dalla tifoseria azzurra - sottolinea Costantino Federico editore di TeleCapri -. La nostra emittente, da sempre vicina al territorio in ogni sua espressione, culturale e sociale, continua a rappresentare la voce dei tifosi regalando uno spazio dedicato, con il meglio del giornalismo sportivo, dei protagonisti e degli esperti del settore”. “TeleCapri Onda Azzurra” ripartirà domani, martedì 15 settembre alle ore 21:00 su TeleCapri, e proseguirà a cadenza settimanale tutti i martedì alla stessa ora. Nel caso non fosse visibile sul canale N. 19 del telecomando è necessario effettuare una risintonizzazione del Tv/Decoder.

