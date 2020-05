Sport Economy, Vulpis: "Se Sky volesse fare causa, la vincerebbe senza alcun problema"

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marcel Vulpis, Sport Economy:

“Una piattaforma paga per poter sfruttare i rapporti audio-visivi e la Lega deve garantire lo svolgimento regolare del campionato. Ovviamente non è colpa di nessuno se il campionato non si è disputato, ma giustamente le emittenti non pagano per qualcosa di cui non stanno disponendo. La Lega sostiene che le emittenti si sono impegnate a pagare anche in causa di forza maggiore, giuridicamente l'epidemia rientra negli eventi che possono entrare nelle cause di forza maggiore. Se SKY va davanti anche al più giovane del tribunale civile di Milano, vincerà a mani basse. E' una causa che potrebbe essere risolta tra un anno, i club hanno bisogno di soldi ora. Il mio consiglio è non far fare 'i guappi' ai club, anche se le emittenti stanno tirando un po' la corda".