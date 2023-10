Sky, Caressa a Pechino Express: ecco il sostituto per Sky Calcio Club

Non ci sarà Fabio Caressa alla guida di “Sky Calcio Club” stasera e per il prossimo mese. Ad annunciarlo è stato lo stesso giornalista di Sky Sport a Radio Deejay: Caressa, insieme a sua figlia Eleonora, prenderà parte del cast della nuova edizione di Pechino Express che si svolgerà in Vietnam.

Fabio Caressa

Tavelli sostituisce Caressa

Sky ha deciso che sarà Fabio Tavelli a sostituirlo a partire da stasera. In particolare, stasera sarà in studio insieme al suo top team di ospiti composto da Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini e Giorgio Chiellini in collegamento da Los Angeles, mentre allo spazio notizie ci sarà Federica Frola. Lo riporta Calcio&Finanza.

