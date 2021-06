Ritiro Napoli 2021, stabilite le date di Dimaro: novità in vista per Castel di Sangro

Notizie Napoli calcio. Il club azzurro è già al lavoro per programmare la prossima stagione. L'estate partenopea vedrà ben 2 ritiri, con il primo a Dimaro (15-25 luglio) ed il secondo a Castel di Sangro. Proprio su quest'ultimo, scrive il Corriere dello Sport, potrebbero esserci delle novità:

Ferragosto a Castel di Sangro. Nessuna comunicazione ufficiale, per il momento, ma il piano relativo alla seconda sessione del ritiro estivo del Napoli, ovvero quello in programma in Abruzzo, comincia a prendere forma: a quanto pare, infatti, il club azzurro sembrerebbe intenzionato a confermare il periodo che va dal 5 al 15 agosto, mentre per quel che riguarda il quartier generale si starebbe valutando di portare la squadra a Rivisondoli (piuttosto che a Castello come un anno fa).