Rimborso Dazn Inter-Napoli, ecco come chiederlo: le modalità

Dazn si inceppa anche alla prima giornata della Serie A dopo il Mondiale. Gli abbonati vedono a singhiozzo Udinese-Empoli e soprattutto Inter-Napoli. In un comunicato l’emittente a pagamento assicura che il disservizio avrebbe colpito una minoranza dei clienti. Persone che ora Dazn è disposta a risarcire «in conformità alle regole vigenti», come racconta Repubblica.

Rimborso Dazn Inter-Napoli

“Gli abbonati dovranno seguire le procedure che il garante dei consumatori (l’Autorità per le Comunicazioni, l’AgCom) ha definito a gennaio del 2022. Le persone hanno 7 giorni di tempo — dalle gare di mercoledì — per presentare reclamo. E dovranno usare la piattaforma che l’Autorità mette a disposizione su Internet all’indirizzo conciliaweb.agcom.it. A sua volta, Dazn avrà tre mesi per riconoscere il rimborso, se l’AgCom la condannerà. Quasi certamente, il rimborso prenderà la forma agile di uno sconto sui futuri pagamenti dell’abbonamento”

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli