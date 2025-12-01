Quanti calciatori del Napoli attuale hanno vinto una Supercoppa italiana? Lukaku e Spinazzola mettono in crisi un dato assoluto | FOCUS

Ultime notizie calcio Napoli - Inizia il conto alla rovescia per la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. L’ultimo trionfo in questa competizione dell’era targata Aurelio De Laurentiis risale al 2014 quando in panchina c’era Rafa Benitez.

All’epoca si giocava una gara secca e gli azzurri riuscirono a battere ai rigori la Juventus. Ma quanti calciatori della rosa attuale, compreso l’allenatore Antonio Conte, ha già vinto in carriera una Supercoppa Italiana? Andiamo a vedere cosa ci dice la storia.

Rosa del Napoli 25-26: chi ha già vinto una Supercoppa Italiana?

Dando uno sguardo all’intera rosa del Napoli, viene fuori un dato piuttosto emblematico che - a maggior ragione - dovrà essere sfatato o possibilmente esorcizzato.

Ci sono solo due calciatori che possono vantare di aver alzato una Supercoppa Italiana nella loro carriera: stiamo parlando di Romelu Lukaku che l’ha vinta quando era all’Inter nella stagione 2022-23 e Leonardo Spinazzola ai tempi della Juventus. Il resto della squadra non ha mai avuto l’occasione di poter alzare questo trofeo.

Forse, anche per un fattore scaramantico, la presenza di Romelu a Riyadh può essere un fattore importante anche per il gruppo. Lui sa come si vince una Supercoppa e può dare una grande mano sotto tanti punti di vista.

E Antonio Conte? L’allenatore leccese ha vinto una sola volta la Supercoppa Italiana da allenatore. Il trionfo risale alla stagione 2013-14 quando in finale superò la Lazio allenata da Petkovic. Quella gara terminò con un perentorio 4-0 per i bianconeri con le reti di Pogba, Chiellini, Liechtsteiner e Tevez.