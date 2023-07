Partecipa al World Guinness Records MSC-SSC Napoli: registra 'Sarò con te' e invialo su Whatsapp a CN24!

Partecipa al World Guinness Records MSC-SSC Napoli: registra 'Saro con te' e invialo tramite il numero Whatsapp di CN24!

Dopo il grande successo del video emozionale «Sarò con te» realizzato da MSC Crociere per celebrare il terzo Scudetto del Napoli, la Compagnia ha deciso di lanciare una sfida ambiziosa: entrare nel Guinness World Records con il più grande video online di partecipanti riuniti nel cantare lo stesso inno sportivo della SSC Napoli.

Per raggiungere questo primato servirà la partecipazione dei tifosi e simpatizzanti del Napoli. Sarà sufficiente registrare un mini-video in verticale cantando le note strofe del coro «Sarò con te». Al momento già centinaia di tifosi hanno partecipato all'iniziativa. Fallo anche tu!

Per essere valido il video deve avere un singolo partecipante. Quelli fatti in gruppo avranno sempre un punteggio pari ad uno.

Ecco il testo:

"Sarò con te. E tu non devi mollare Abbiamo un sogno nel cuore Napoli torna campione Oh - Ooh - Oh - Ooh Oh - Ooh - Oh - Ooh"

Ecco il numero Whatsapp di CalcioNapoli24.it: 081 353 4588

Puoi avere anche il certificato originale del World Guinness Record compilando il form sul sito ad hoc di MSC Crociere. Ecco il link