Padel in Campania, sabato 1° torneo Open Siux: i dettagli

Coppie da tutta la Campania del Padel per il 1° torneo Open Siux che si svolgerà sabato 23 novembre dalle ore 10:30 al centro sportivo Open di Caserta. In campo tutti i migliori giocatori dei circoli campani. Dal Green Park di Posillipo ad Agnano, da Chiaiano, Salerno, Cellole, Licola, San Giorgio a Cremano. Vi saranno anche atleti argentini, quali Lopez, Medina e Brada che faranno coppia con Marigliano, Russo e Parlato. Tra i favoriti spiccano i nomi di Prezioso-Tricarico del Green Park, Mercogliano Monaco del Tc Chiaiano e Coppola Schiavo del Terzo Tempo di Salerno.Il torneo di Paddle sarà arricchito con expo e test drive della gamma elettrica e ibrida BMW. Daremo quindi la possibilità a tutti i visitatori di effettuare un test drive su una di queste auto e partecipare contestualmente al concorso Road to Iceland; sarà previsto anche un corso di pilates gratuito alle ore 12 tenuto da Antonio Ciccarelli.