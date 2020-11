Colloquio dei Fedayn con le forze dell'ordine per entrare al San Paolo in onore di Maradona: notizia falsa e priva di fondamento

E' circolata nella giornata di ieri un'indiscrezione secondo la quale i Fedayn avrebbero cercato tramite colloqui con le forze dell'ordine, di entrare al San Paolo in occasione del match di Europa League con il Rijeka per effettuare una coreografia in onore di Diego Armando Maradona.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la notizia sarebbe completamente priva di fondamento. Non ci sarebbe stato, dunque, nessun colloquio e nessuna iniziativa simile anche perchè non sarebbe stato possibile per gli attuali divieti vigenti.