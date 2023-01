Napoli-Roma, sfida Kvaratskhelia-Dybala: i numeri a confronto

Ultimisisme Calcio Napoli- Roma-Napoli sarà anche Khvicha Kvaratskhelia contro Paulo Dybala: due colpi low cost che stanno rendendo tantissimo in campionato, all’insegna della linea verde.

Napoli-Roma, confronto Kvaratskhelia-Dybala

Il talento georgiano, infatti, è approdato in azzurro per ‘soli’ 10 milioni di euro, mentre l’argentino è stato scaricato dalla Juventus e ingaggiato dai capitolini a parametro zero. Rimpianto per molti tifosi del Napoli, Kvara lo ha fatto presto dimenticare a suon di gol e giocate da urlo.

I numeri sono tendenzialmente in equilibrio ma leggermente a favore del georgiano: 7 gol in campionato e 2 in Champions, 7 assist totali per 1.089 minuti in Serie A. Il sudamericano, invece, ha dalla sua 7 gol in campionato più 2 in Europa League e uno in Coppa Italia con 4 assist per 930 minuti in campionato.