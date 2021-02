Napoli in ritiro, i tifosi presenti contestano gli azzurri: “Cacciate le pa**e, imparate a giocare! Domani dovete vincere” [VIDEO CN24]

Napoli Calcio - Ritiro blindato a Palazzo Caracciolo, sede del ritiro del Napoli che domani affronterà la Juventus allo stadio Diego Armando Maradona: squadra divisa in due pullman e transenne piazzate molto più lontano della solita posizione per tenere i tifosi distanti. All'arrivo, però, alle 18:50, è partita la contestazione dei 40 tifosi presenti: “Cacciate le palle, imparate a giocare! Domani dovete vincere”, come raccolto da CalcioNapoli24. Gattuso scuro in volto, giocatori chiamati dai tifosi che non si sono girati a salutare, fatta eccezione per Osimhen.

RIPRODUZIONE RISERVATA

CLICCA SUL PLAYER PER VEDERE LE IMMAGINI