Una notte bellissima, di quelle che non si dimenticano. Prima tripletta con il Napoli e ottavi di Champions conquistati. Arek Milik ha festeggiato a cena in compagnia dell’incantevole Jessica Ziolek la straordinaria prestazione contro il Genk, battuto dalla squadra di Ancelotti per 4-0. Lo riferisce il Corriere dello Sport