"Meridionali inferiori", duro striscione a Napoli contro Feltri: "La sua missione è distogliere l'attenzione, servo del padrone!" [FOTO]

Ultime notizie calcio Napoli - Non si è ancora sanata, a quanto pare, nei napoletani la ferita lasciata dalle parole al veleno e vergognose di Vittorio Feltri, direttore di Libero, che, in diretta su Rete 4, affermò a chiare lettere di ritenere inferiori i meridionali rispetto ai settentrionali. Ebbene, il gruppo della Curva B "Secco vive" ha deciso di dedicare al giornalista uno striscione apparso in città che contiene un messaggio a dir poco forte.

"La sua missione è distogliere l'attenzione, Feltri coglione, schiavo del padrone"